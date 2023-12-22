24. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde ödüller verildi

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, törenin açılışında konuşan festival direktörü ve TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Burhan Gün, Randevu İstanbul'un özel bir konsept olduğunu belirterek, "Yıllar içerisinde festivali daha iyi hale getirmek için çok fazla kafa yorduk. Özellikle İspanya ile kültürel yakınlaşma, birçok kapıyı da aralama fırsatı sundu. Festivalde bu yıl İspanya'yı odak noktası olarak almak istedik ve ortaya çok kıymetli bir iş çıkarttık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve İspanya: Ortak Yapım İmkanları" konulu panele katılmak üzere festivale konuk olan yönetmen Pablo Maqueda, Türkiye ve İspanya arasında ortak yapımlar için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu dile getirdi. Yapımcı ve yazar Haizea Viana, festivale olan ilgiden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Farklı ülkelerdeki seyircilerin tepkilerini görmek ve yorumları dinlemek benim için çok önemli. Bu bizim buraya son gelişimiz olmayacak." açıklamasını yaptı. Festival kapsamında yönetmenlik atölyesi veren Samantha Lopez de şunları kaydetti:



"Bu kültürü tanımak bizim için çok önemliydi. Türkiye, İspanya ve Latin Amerika arasında güçlü yapımlar ortaya koyabiliriz. Bunun için araştırmalar yapacağız. Ayrıca 'Yönetmenlik Atölyesi' verme şansım oldu. Film yapım süreciyle ilgili önemli noktalara değindik. Türkiye'de sinema açısından çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Yeni neslin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Son olarak İstanbul'da kalbimi bırakacağım, yeri benim için hep özel kalacak."

