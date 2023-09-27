25. Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıkladı: Özel ödül Merve Dizdar'ın

25 yıldır Türk tiyatrosunun bir parçası haline gelen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin bu seneki adayları açıklandı. Adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.
3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni öncesi yapılan basın toplantısında 12 kategoride yarışacak 60 aday açıklandı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan’ı layık görüldüğü açıklandı.
Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü 1923 Müzikali kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise başarılı oyuncu Merve Dizdar oldu.
"HARİKA BİR TİYATRO SEZONU YAŞADIK"
Adayların açıklandığı toplantıda konuşma yapan Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, "Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 25. yaşını bir arada kutladığımız bu çok özel senede, jüri arkadaşlarım ve ben çok mutluyuz, çok gururluyuz. Her şeyden önce, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin babası Sevgili Haldun Dormen’e paha biçilemez katkılarından dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum. Birbirinden kaliteli ve çok zengin içeriklerle dolu gerçekten harika bir tiyatro sezonu yaşadık. Hepinizin bilmesini isterim ki bu şahane oyunları izlemek harikaydı ama bu oyunların arasından seçim yapmak, adayları belirlemek inanılmaz zordu. Oylama sistemimizin içinde 233 tane oyun var. Bu ne demek yani İstanbul’da geçtiğimiz sezon içinde ilk kez sahnelenen ve 10 kez oynayan 233 tane oyun demek. Diğer sezonlardan gelen, devam eden oyunları saymıyorum. Türk tiyatrosu harika işler yapıyor. Hepinize çok teşekkür ederiz. Jüri üyelerimiz seçtikleri oyunları hemen sisteme girdiler ki üzerinde daha rahat konuşabilelim diye. Sisteme girilen yaklaşık oy sayısı binin üzerinde. Online olarak çok şeffaf yürütülen oylama sürecinin sonunda bugün heyecanla sizinle paylaşacağımız adaylar belirlendi." diye konuştu.
"BÖYLE GÜZEL BİR GECEDE BÖYLE ONURLANDIRILMAKTA TABİ Kİ ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"
‘Kim bu ben’ oyunu ile ‘Yılın En Başarılı Yönetmeni’ ödülüne aday gösterilen Engin Hepileri, "Çok mutluyum, ‘Kim bu ben’ 5 dalda aday oldu. Bu anlamda da çok mutluyum ve gururluyum. Biz çok güvenerek, çok sevdiğimiz bir metnin peşinden koşuyoruz, çok uzun zamandır ve bunun için çok çalışıyoruz. Seyirciye de en iyisini ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar müthiş tasarımcılarımız var, Kenan Doğulu var, Cem Yılmazer var, oyuncular arasında Onur Ünsal var, Beyza Şekerci, Neslihan Aslan var. Bütün bu üretici kadro olunca yönetmen olarak bana çok bir şey yapmak düşmedi. Elimden geldiği kadar bende yapmak istediğimiz konusunda arkadaşlarımı derleyip topladım, diyelim. Böyle güzel bir gecede böyle onurlandırılmakta tabi ki çok büyük bir gurur." dedi.
"10 YAŞINDA Kİ BİR ÇOCUĞUN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ VE ARADAN 25 YIL GEÇTİ"
Afife ödüllerinin yaratıcılarından tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise, "Ben çok mutluyum, 25’inci yılını kutladık. 10 yaşında ki bir çocuğun hayali gerçekleşti ve aradan 25 yıl geçti. Müthiş bir şey ve bunu nasıl becerdim bilmiyorum ama becermişim. Yapı Krediye çok müteşekkiriz, devam ettiği için ve böyle bir güçle devam ettiği için. Ve bu gidişle öyle gözüküyor ki ilelebet devam edecek. Ben oyunları çok fazla takip edemiyorum ama elimden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyorum. Haldun Dormen ödülünü ‘1923’ oyununa verdik. Onu izledim ve Atatürk’ün çıkması beni çok heyecanlandırdı. Bu sene bana en çok heyecan veren şeydi. Ben bu sene herkes gibi seyirciyim. Benim taktim edeceğim tek ödül, Haldun Dormen ödülü. Onda da taktim edicilere yardım edeceğim." ifadelerini kullandı.
HALDUN DORMEN ÖZEL ÖDÜLÜ KAZANDI
Haldun Dormen Özel Ödülü’nü kazanan 1923 müzikali, Millî Mücadele’nin başladığı Bandırma Vapuru’ndan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan Cumhuriyet hikayesini fantastik ögelerle anlatıyor. Müzikalın başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar gibi isimler yer alıyor.
İşte Afife Tiyatro Ödülleri adayları:
YILIN EN BAŞARILI OYUNU
Cadı Kazanı
Fosforlu Cevriye
1984
Kim Bu Ben
Tartuffe
YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
Engin Hepileri
Murat Daltaban
Yelda Baskın
Yiğit Sertdemir
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
İpek Türktan
Özlem Zeynep Dinsel
Selen Öztürk
Yeşim Koçak
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Adem Mülazim
Hakan Gerçek
Meriç Rakalar
Murat Garipağaoğlu
Onur Ünsal
Gecede "Yardımcı Kadın Oyuncu", "Yardımcı Erkek Oyuncu", "Sahne Tasarımı", "Giysi Tasarımı", "Sahne Müziği", "Işık Tasarımı", "Hareket Düzeni (koreografisi)" ve "Genç Kuşak Sanatçısı" gibi kategorilerin de adayları duyuruldu.
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