25. Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıkladı: Özel ödül Merve Dizdar'ın

"BÖYLE GÜZEL BİR GECEDE BÖYLE ONURLANDIRILMAKTA TABİ Kİ ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"



‘Kim bu ben’ oyunu ile ‘Yılın En Başarılı Yönetmeni’ ödülüne aday gösterilen Engin Hepileri, "Çok mutluyum, ‘Kim bu ben’ 5 dalda aday oldu. Bu anlamda da çok mutluyum ve gururluyum. Biz çok güvenerek, çok sevdiğimiz bir metnin peşinden koşuyoruz, çok uzun zamandır ve bunun için çok çalışıyoruz. Seyirciye de en iyisini ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar müthiş tasarımcılarımız var, Kenan Doğulu var, Cem Yılmazer var, oyuncular arasında Onur Ünsal var, Beyza Şekerci, Neslihan Aslan var. Bütün bu üretici kadro olunca yönetmen olarak bana çok bir şey yapmak düşmedi. Elimden geldiği kadar bende yapmak istediğimiz konusunda arkadaşlarımı derleyip topladım, diyelim. Böyle güzel bir gecede böyle onurlandırılmakta tabi ki çok büyük bir gurur." dedi.



Haldun Dormen "10 YAŞINDA Kİ BİR ÇOCUĞUN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ VE ARADAN 25 YIL GEÇTİ"



Afife ödüllerinin yaratıcılarından tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise, "Ben çok mutluyum, 25’inci yılını kutladık. 10 yaşında ki bir çocuğun hayali gerçekleşti ve aradan 25 yıl geçti. Müthiş bir şey ve bunu nasıl becerdim bilmiyorum ama becermişim. Yapı Krediye çok müteşekkiriz, devam ettiği için ve böyle bir güçle devam ettiği için. Ve bu gidişle öyle gözüküyor ki ilelebet devam edecek. Ben oyunları çok fazla takip edemiyorum ama elimden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyorum. Haldun Dormen ödülünü ‘1923’ oyununa verdik. Onu izledim ve Atatürk’ün çıkması beni çok heyecanlandırdı. Bu sene bana en çok heyecan veren şeydi. Ben bu sene herkes gibi seyirciyim. Benim taktim edeceğim tek ödül, Haldun Dormen ödülü. Onda da taktim edicilere yardım edeceğim." ifadelerini kullandı. 1923 Müzikalı HALDUN DORMEN ÖZEL ÖDÜLÜ KAZANDI Haldun Dormen Özel Ödülü’nü kazanan 1923 müzikali, Millî Mücadele’nin başladığı Bandırma Vapuru’ndan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan Cumhuriyet hikayesini fantastik ögelerle anlatıyor. Müzikalın başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar gibi isimler yer alıyor. İşte Afife Tiyatro Ödülleri adayları:



YILIN EN BAŞARILI OYUNU Cadı Kazanı Fosforlu Cevriye

1984

Kim Bu Ben

Tartuffe

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ



Engin Hepileri



Murat Daltaban



Yelda Baskın



Yiğit Sertdemir



YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

İpek Türktan



Özlem Zeynep Dinsel



Selen Öztürk



Yeşim Koçak



YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU



Adem Mülazim



Hakan Gerçek



Meriç Rakalar



Murat Garipağaoğlu



Onur Ünsal Gecede "Yardımcı Kadın Oyuncu", "Yardımcı Erkek Oyuncu", "Sahne Tasarımı", "Giysi Tasarımı", "Sahne Müziği", "Işık Tasarımı", "Hareket Düzeni (koreografisi)" ve "Genç Kuşak Sanatçısı" gibi kategorilerin de adayları duyuruldu.

