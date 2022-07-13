25. Altın Güvercin Beste Yarışması'na başvurular bugün başladı

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 25. kez Kuşadası’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Her yıl amatör ve profesyonel besteci ve söz yazarlarının katılımı ile Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen yarışma için başvurular 13-14-15 Temmuz arasında alınacak. Katılım sağlamak isteyen besteci ve söz yazarları www.altinguvercin.com.tr sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Şartnameye uygun olan besteleri inceleyecek olan ön jüri ise değerlendirmeleri yapmak için 18-19-20 Temmuz tarihlerinde toplanacak.

BİRİNCİYE 100 BİN TL ÖDÜL

11 Eylül 2022 Pazar gecesi Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda büyük final ile sonlanacak olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü verilirken, ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve 25 bin lira para ödülü verilecek.