25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali 16 Aralık'ta başlıyor

Ülkelerarası kültürel, sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her yıl farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul'da konuk eden 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, bu yıl Hollanda sinemasını odağına alıyor.



Festivalin "Hollanda'ya Bak Dünyayı Gör", "Türk Sinemasına Bir Bakış" ve "Geleceğin Sinemacılarından Kısalar" bölümlerinde, sinemaya yön veren klasikler izleyicinin beğenisine sunulacak.



"25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali" 16-20 Aralık tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.