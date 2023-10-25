25. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali başladı

Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek'in üstlendiği 5. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali başladı. Açılışının Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde yapıldığı festivalde, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden farklı kukla tiyatroları sahnelenecek.



Festivalin açılışında Cengiz Özek'in Karagöz koleksiyonundan derlediği Karagöz figürlerinden oluşan "Çağdaşımız Karagöz" sergisi de sanatseverlerle buluştu.



Özek, etkinliğin çeyrek asırlık bir festival olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası bir festival olarak 10 gün boyunca 70'den fazla oyunu izleyicilerimizle buluşturacağız" dedi.

Özek, serginin bu yılki temasına ilişkin şunları kaydetti:



"Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılını festival olarak kutlamamız gerektiğini düşündük. Bilindiği gibi cumhuriyetle birlikte devletimiz Karagöz oyunlarını bütün Anadolu'nun kuklası haline getirdi ve başına Türk kelimesini getirerek 'Türk Gölge Tiyatrosu' dedi. Biz de festivalimizin açılışını bir Karagöz figürleri sergisiyle yapmak istedik."



Karagöz'ün bugüne de seslendiğini anlatmak için sergiye "Çağdaşımız Karagöz" adını koyduklarını ifade eden Özek, "O kadar çağdaş figürler var ki kendimizin figürlerini bile yaptık ve sergiye koyduk" diye konuştu.



Açılışa katılan Karagöz hayranı 5 yaşındaki Asım Sufi ise sergiyi çok beğendiğini belirterek, "Cengiz Özek'in sergisi çok güzel olmuş, Karagöz ve Hacivat figürlerini çok beğendim. Ancak size bir şey söyleyeyim; Hacivat farklı giyinmiş ve farklı bir şapka takmış. Haberiniz olsun" ifadesini kullandı.



Geleneksel gölge tiyatrosunun ünlü figürü Karagöz'e özel bir bölüm ayrılan festivalde, Karagöz'le ilgili gösteriler, film gösterimleri, atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.