25. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali başladı

Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek'in üstlendiği 5. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali başladı. Açılışının Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde yapıldığı festivalde, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden farklı kukla tiyatroları sahnelenecek.
Festivalin açılışında Cengiz Özek'in Karagöz koleksiyonundan derlediği Karagöz figürlerinden oluşan "Çağdaşımız Karagöz" sergisi de sanatseverlerle buluştu.
Özek, etkinliğin çeyrek asırlık bir festival olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası bir festival olarak 10 gün boyunca 70'den fazla oyunu izleyicilerimizle buluşturacağız" dedi.
Özek, serginin bu yılki temasına ilişkin şunları kaydetti:
"Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılını festival olarak kutlamamız gerektiğini düşündük. Bilindiği gibi cumhuriyetle birlikte devletimiz Karagöz oyunlarını bütün Anadolu'nun kuklası haline getirdi ve başına Türk kelimesini getirerek 'Türk Gölge Tiyatrosu' dedi. Biz de festivalimizin açılışını bir Karagöz figürleri sergisiyle yapmak istedik."
Karagöz'ün bugüne de seslendiğini anlatmak için sergiye "Çağdaşımız Karagöz" adını koyduklarını ifade eden Özek, "O kadar çağdaş figürler var ki kendimizin figürlerini bile yaptık ve sergiye koyduk" diye konuştu.
Açılışa katılan Karagöz hayranı 5 yaşındaki Asım Sufi ise sergiyi çok beğendiğini belirterek, "Cengiz Özek'in sergisi çok güzel olmuş, Karagöz ve Hacivat figürlerini çok beğendim. Ancak size bir şey söyleyeyim; Hacivat farklı giyinmiş ve farklı bir şapka takmış. Haberiniz olsun" ifadesini kullandı.
Geleneksel gölge tiyatrosunun ünlü figürü Karagöz'e özel bir bölüm ayrılan festivalde, Karagöz'le ilgili gösteriler, film gösterimleri, atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.
BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
"Çağdaşımız Karagöz" sergisinde Cengiz Özek'in her birini kendi yaptığı Karagöz koleksiyonundan derlediği Karagöz figürleri yer alıyor.
Sergi, festivalin sonuna kadar Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi Taş Oda'sında 10.00-17.00'de ücretsiz gezilebilecek.
Özek, 4 Kasım saat 15.00'te bir sergi turu yapacak, ardından Karagöz oyununun tarihi gelişiminden teknik özelliklerine, merak edilen her şeyin konuşulacağı "Karagöz Sanatımız" başlıklı özel bir söyleşi gerçekleştirecek.
"Çöp Canavarı" oyunuyla 28, 31 Ekim ve 4 Kasım'da Taş Oda'da sahnede olacak Özek'in, "Büyülü Ağaç" gösterisi ise 29 Ekim, 1 ve 5 Kasım'da yine Taş Oda'da seyirciyle buluşacak.
YETİŞKİNLERE KARAGÖZ YAPIM ATÖLYESİ
"Yetişkinliklere Yönelik Karagöz Yapım Atölyesi", 30-31 Ekim ve 1-2 Kasım'da aynı yerde yapılacak. Atölyede Karagöz'ün geleneksel metotla yapımı anlatılacak. Özek'in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölye sonunda her katılımcı, kendi figürünü yaparak evine götürecek.
"Çocuklarla Gölge Kukla Yapım Atölyesi"nde ise çocuk katılımcılar, Karagöz tekniğini düşünerek kendi düşlerindeki bir canlıyı kağıt, dantel, kuştüyü gibi gölgesi ilgi uyandıracak materyallerle gölge kuklası formuna dökecek. 28-29 Ekim ile 4-5 Kasım'da Turşucuzade Konağı'nda yapılacak atölyeler sonunda çocuklar yaptıkları kuklayı perde üzerinde deneyimleme imkanı bulacak.
Seslendirmesini Genco Erkal'ın yaptığı, Sabahattin Eyüboğlu ve Aziz Albek işbirliğinde çekilen "Karagöz'ün Dünyası" adlı belgesel de 28, 30 Ekim ve 2 Kasım'da Turşucuzade Konağı'nda izleyiciyle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) destek verdiği festival, 5 Kasım'da sona erecek.
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