25 yıl önce final yapmıştı: Seinfeld'e yeşil ışık

1989’dan 1998’e kadar NBC’de dokuz sezon boyunca yayınlanan "Seinfeld" dizisinin başrollerini Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander, Michael Richards ve Larry David paylaşıyordu.
New York'un Batı Yakasında geçen Jerry ve arkadaşları George Costanza, Elaine Benes ve Cosmo Kramer'ın maceraları konu eden "Seinfeld" dizisinin finali herkesi şaşırtmıştı.
FİNAL BÖLÜMÜ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Final bölümünde Jerry, Elaine, George ve Kramer'ın dizi boyunca sergiledikleri insan düşmanı davranışları nedeniyle yargılanmaları ve hapse düşmeleri günlerce konuşulmuştu.
Jerry Seinfeld, 25 yıl sonra ekibin yeniden bir araya geleceğini ima etti. 69 yaşındaki komedyen, cumartesi günü Boston’daki Wang Tiyatrosu’ndaki stand-up gösterisi sırasında izleyicilerin sorularını yanıtladı.
"BU SONLA ALAKALI BİR ŞEYLER OLACAK"
Jerry Seinfeld, Seinfeld'in finaliyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
“Senin için sonla ilgili küçük bir sırrım var. Ama bunu gerçekten söyleyemem çünkü bu bir sır. İşte sana şunu söyleyeceğim ama sen kimseye söyleyemezsin. Bu sonla alakalı bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi.”
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