25 yıl önce final yapmıştı: Seinfeld'e yeşil ışık

1990'lara damga vuran meşhur sitcom Seinfeld'in ortak yaratıcısı ve yıldızı Jerry Seinfeld, 25 yıl sonra diziyi yeniden canlandırma planlarını anlattı.

25 yıl önce final yapmıştı: Seinfeld'e yeşil ışık

1989’dan 1998’e kadar NBC’de dokuz sezon boyunca yayınlanan "Seinfeld" dizisinin başrollerini Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander, Michael Richards ve Larry David paylaşıyordu.

New York'un Batı Yakasında geçen Jerry ve arkadaşları George Costanza, Elaine Benes ve Cosmo Kramer'ın maceraları konu eden "Seinfeld" dizisinin finali herkesi şaşırtmıştı.

25 yıl önce final yapmıştı: Seinfeld'e yeşil ışık - 1

FİNAL BÖLÜMÜ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Final bölümünde Jerry, Elaine, George ve Kramer'ın boyunca sergiledikleri insan düşmanı davranışları nedeniyle yargılanmaları ve hapse düşmeleri günlerce konuşulmuştu.

'Seinfeld' karakterlerinin gençliği

'Seinfeld' karakterlerinin gençliği

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Jerry Seinfeld, 25 yıl sonra ekibin yeniden bir araya geleceğini ima etti. 69 yaşındaki komedyen, cumartesi günü Boston’daki Wang Tiyatrosu’ndaki stand-up gösterisi sırasında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

25 yıl önce final yapmıştı: Seinfeld'e yeşil ışık - 2

"BU SONLA ALAKALI BİR ŞEYLER OLACAK"

Jerry Seinfeld, Seinfeld'in finaliyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Senin için sonla ilgili küçük bir sırrım var. Ama bunu gerçekten söyleyemem çünkü bu bir sır. İşte sana şunu söyleyeceğim ama sen kimseye söyleyemezsin. Bu sonla alakalı bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi.”

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