25 yıl önce final yapmıştı: Seinfeld'e yeşil ışık

"BU SONLA ALAKALI BİR ŞEYLER OLACAK"

Jerry Seinfeld, Seinfeld'in finaliyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:



“Senin için sonla ilgili küçük bir sırrım var. Ama bunu gerçekten söyleyemem çünkü bu bir sır. İşte sana şunu söyleyeceğim ama sen kimseye söyleyemezsin. Bu sonla alakalı bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi.”