26. İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim'de başlıyor

JULIET VE ROMEO AİLE TERAPİSİNDE

3 Kasım Perşembe ve 4 Kasım Cuma saat 20.00’de Maximum UNIQ Hall’da, British Council’in yaratıcı işbirlikleri ve hibe fonu desteğiyle izleyiciyle buluşacak Juliet ve Romeo’yu The Times “Gülmekten karnınızı ağrıtacak kadar komik ve bir o kadar da yürek parçalayıcı” diye yorumluyor.

The Guardian’ın ise “Baştan aşağı zekice tasarlanmış, keyif veren bir yapım” olarak tanımladığı Juliet ve Romeo, ölmeyip 40’lı yaşlarına ulaşmış ünlü âşıkların o dillere destan aşkını gündelik hayatın ağlarında çırpınırken gösteriyor izleyiciye. Kelimelerin yerini zaman zaman dans alıyor ve çift birbiriyle çarpışır, yüzleşir ve hatta birbirini ısırırken ilişkilerindeki tüm çabalarının sıradanlığı izleyiciyi güçlü bir biçimde sarsıyor. Yönetmen Ben Duke’un dans ve komediyi ustaca harmanladığı bu sürükleyici oyun, uzun bir hayat ve mutlu bir evlilik için kılavuz niteliğinde.



TÜRLER ÖTESİ BİR YAPIM: TİTANLAR



23 Kasım Çarşamba ve 24 Kasım Perşembe saat 20.00’de Zorlu PSM’de sahnelenecek Titanlar’da, absürt tiyatronun Yunan temsilcisi Euripides Laskaridis, topluluğu Osmosis ile yarattığı ve kendisinin de rol aldığı Titanlar’da aklın henüz oluşmadığı metafizik bir âlemin kapılarını aralıyor. Tanımsız bir boşlukta cinsiyeti belirsiz bir kozmik varlık hafif hafif salıncakta sallanıyor. Her şeyin başlangıcının çok öncesinden beri orada ama bir yoldaşa ihtiyaç duyuyor. Bu evrende gülünç ile ciddi, önemli ile önemsiz, ışık ile karanlık sürekli yer değiştiriyor. Laskaridis’in “olağanüstü karakterlerin yaratıcısı”, “zamanı ve ortamı işleyen bir zanaatkâr” olarak övüldüğü, The Guardian’ın “beklenmedik derecede etkileyici” bulduğu Titanlar hakkında Le Devoir ise şöyle diyor: “Tür olarak eşi benzeri olmayan bu gösteri karşısında tiyatronun yaratıcı gücüyle ilk kez tanışan bir çocuğun duyduğu hayreti hissediyorsunuz.”