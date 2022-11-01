26. İstanbul Tiyatro Festivali'nde haftanın oyunları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayının ilk haftasında yerli ve uluslararası yapımları ağırlamayı sürdürüyor. 1 Kasım’da Zorlu PSM’de Duvar oyununun ikinci temsiline ev sahipliği yapacak festival, 2 Kasım’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek Dido; 3 ve 4 Kasım’da iki gece üst üste Maximum UNIQ Hall’da sahnelenecak Juliet ve Romeo ve 5 Kasım’da Alan Kadıköy’de gerçekleştirilecek çocuk oyunu 'Toyo!’yu ağırlayacak.



Bu sene Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde ve "Tiyatro Yerli Yerinde" sloganıyla gerçekleştirilen 26. İstanbul Tiyatro Festivali 26 Kasım’a kadar sürecek.

Festivalde haftanın oyunları şöyle:

KORHAN BAŞARAN İMZALI BİR DANS TİYATROSU: DİDO



Dansçı ve koreograf Korhan Başaran, Romalı şair Virgil’in Aeneid ve İngiliz yazar Marlowe’un Kartaca Kraliçesi Dido eserlerinden ilham alarak kurguladığı tek kişilik performansı Dido’da, seyirciye disiplinlerarası bir deneyim sunuyor. Antik tarihin iki önemli figürü olan Kraliçe Dido ve Truvalı Aeneas’ın ilişkisinden yola çıkarak kırık bir kalbin insana fiziksel ve ruhsal olarak yaşattıklarını anlatan performans, Dido’nun Aeneas’a duyduğu aşkın deliliğini yansıtıyor. Sahneyi devamlı yenileyen görsel tasarımıyla seyirciyi zaman ve mekan algısına meydan okuyan bir hikayeyi yaşamaya davet eden gösteri, 2 Kasım Çarşamba saat 20.00’de Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluşacak.



Juliet ve Romeo, 3-4 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşacak

BEN DUKE’TAN BİR AİLE TERAPİSİ: JULIET VE ROMEO



3 Kasım Perşembe ve 4 Kasım Cuma saat 20.00’de Maximum UNIQ Hall’da, British Council’in yaratıcı işbirlikleri ve hibe fonu desteğiyle izleyiciyle buluşacak Juliet ve Romeo, ölmeyip 40’lı yaşlarına ulaşmış ünlü âşıkların o dillere destan aşkını gündelik hayatın ağlarında çırpınırken gösteriyor izleyiciye. Kelimelerin yerini zaman zaman dans alıyor ve çift birbiriyle çarpışır, yüzleşir ve hatta birbirini ısırırken ilişkilerindeki tüm çabalarının sıradanlığı izleyiciyi güçlü bir biçimde sarsıyor.

Çağdaş bakışı, derin teatralliği ve çok katmanlı yaklaşımıyla eleştirmenlerin övgüsünü toplayan yönetmen Ben Duke, Juliet ve Romeo’da topluluğu Lost Dog ile Shakespeare’in büyük trajedisini ters yüz ederek hepimiz için tanıdık deneyimlerle dolu, tümüyle orijinal bir eser yaratıyor. The Times’ın “Gülmekten karnınızı ağrıtacak kadar komik ve bir o kadar da yürek parçalayıcı” sözleriyle tanımladığı; dans ve komediyi ustaca harmanlayan bu sürükleyici oyun, uzun bir hayat ve mutlu bir evlilik için kılavuz niteliğinde.



FESTİVALDEN ÇOCUKLARA ÖZEL: TOYO!



5 Kasım’da saat 13.00, 14.00 ve 17.00’de Alan Kadıköy’de, Institut Français Türkiye’nin desteğiyle izleyiciyle buluşacak ünlü sirk topluluğu Les Colporteurs’un eğlenceli gösterisi Toyo! çocukları sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaracak. Sert, kocaman ve içi boş bir boru olan Toyo’nun akrobat Gillou ile kurduğu dostlukta, müzisyen Coline’in eşliğinde şekilden şekle girerek bazen bir uçağa, kostüme, teleskopa veya bir eve dönüşmesi çocukların hayal gücünü harekete geçirecek.