26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül alacak isimler açıklandı

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Onur, Başarı ve Genç Cadı ödüllerini alacak isimler belli oldu.

26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül alacak isimler açıklandı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde ödül verilecek isimler açıklandı. Onur ödülü oyuncu Tilbe Saran’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Asiye Dinçsoy, yönetmen-senarist Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Öyküsu Özyürek’e verilecek. 

Ödül töreni 31 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, her yıl sinemadaki kadın emeğinin altını çizmek ve görünür kılmak, yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere veriliyor.

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