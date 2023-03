26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için başvuru zamanı

Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek. Festival, 31 Mayıs - 7 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl, “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” temasıyla düzenlenecek festivale başvurular başladı.



"DAHA FAZLASI, DAHA AZI DEĞİL"



1998 yılında düzenlendiği ilk yıldan itibaren kadın emeğini görünür kılmak amacıyla çıktığı yolda kadın hareketiyle birlikte güçlenen, sinema sektöründeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kuran ve filmlerin görünürlüğünü sağlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali çeyrek asrı geride bıraktı.



Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen festival bu yıl “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” diyor. 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kadınların her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de daha görünür olmak için yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesine dikkat çekiyor. Uğranılan haksızlıklara, elde edilen başarılara rağmen süregelen cinsiyet eşitsizliğine karşı “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” temasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Festival, her yıl olduğu gibi belirlenen tema çerçevesinde kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilerle buluşturacak.



FESTİVALE BAŞVURULAR AÇILDI



26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde filmleriyle yer almak isteyen kadın sinemacılar için başvurular festivalin web sitesi üzerinden başladı. Kısa, uzun, orta metraj, deneysel ya da belgesel filmleriyle festivalde yer almak isteyen Türkiye’den kadın sinemacılar 20 Mart’a kadar başvuru yapabilir. Başvuru yapacak filmlerin 2022 ya da 2023 yapımı ve yönetmenlerinden en az birinin kadın olması gerekiyor.



31 Mayıs - 7 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali tarafından her yıl verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve Genç Cadı Ödülü sahipleri ve program detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.