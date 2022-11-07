27. Gezici Festival 2 Aralık'ta başlıyor

27. Gezici Festival, 2-14 Aralık tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran yerli ve yabancı yapımlarını Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022 gibi klasikleşen bölümlerinde Ankara, Sinop ve Kastamonu'da izleyicilerle buluşturacak.

27. Gezici Festival 2 Aralık'ta başlıyor

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Ankara Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 27. Gezici Festival, 2-14 Aralık tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran yerli ve yabancı yapımlarını Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022 gibi klasikleşen bölümlerinde üç kentte izleyicilerle buluşturacak. Festival, 2-8 Aralık’ta Ankara’da, 9-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak.

27 yıl önce Türkiye’nin farklı kentlerinde sinemaseverlerle buluşmak, sinema konuşmak ve kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalar gerçekleştirmek için yola çıkan festival bugüne kadar Ankara, Artvin, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edremit, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Sinop ve Van gibi ülkenin dört bir yanındaki kentlerde izleyicilerle buluştu. Türkiye’yi de aşarak Saraybosna, Tiflis, Bakü, Drama ve Üsküp’te de izleyicilere unutulmaz anılarla dolu festivaller yaşattı.

Yıllardır aynı heyecanla yola çıkan Gezici Festival’in afişini ilk yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da usta çizer Behiç Ak hazırladı.

27. Gezici Festival 2 Aralık'ta başlıyor - 1

Festivalin Ankara gösterimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla 2 - 8 Aralık tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri 9-11 Aralık tarihleri arasında Sinop Belediyesi’nin ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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