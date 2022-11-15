27. Gezici Festival’in Türkiye 2022 programı hazır

27. Gezici Festival’in Türkiye 2022 programı hazırlandı. Türkiye 2022 bölümünde geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en yeni, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiş ödüllü filmleri yer alıyor.



Belmin Söylemez’in ilk uzun metraj filmi Şimdiki Zaman’ın ardından 10 yıl sonra çektiği ikinci uzun metraj filmi Ayna Ayna festival programında izleyicilerle buluşacak. Film, biri baskıcı babasından kurtulup özgürleşmeye, biri geçmiş travmalarının etkileriyle baş etmeye, bir diğeri ise ekonomik zorluklara rağmen tiyatrosunu ayakta tutmaya çalışan ve bir şekilde yolları kesişen üç kadının mücadelesini konu alıyor. Filmin başrollerini Manolya Maya, Laçin Ceylan ve Şenay Aydın paylaşıyor. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmdeki performansıyla Laçin Ceylan da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.



Festivalde gösterimi yapılacak Ümran Safter’in ilk uzun metraj filmi Kabahat ise yaz tatilini geçirmek üzere babaannesinin yaşadığı muhafazakâr Anadolu köyüne giden, batıl inançlarla baş etmeye çalışan 13 yaşındaki Reyhan’ı odağına alıyor. 29. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film, Reyhan karakterini canlandıran Mina Demirtaş’a Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu, Ece Demirtürk’e de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü kazandırdı.

'Ayna Ayna' filminin başrollerinde Manolya Maya, Laçin Ceylan ve Şenay Aydın yer alıyor

Selcen Ergun’un Toronto Film Festivali’nde dünya ilk gösterimini yapan filmi Kar ve Ayı, mecburi hizmet nedeniyle karlarla kaplı, uzak bir kasabaya atanan hemşire Aslı’nın kendini erk ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve kuşkuların ortasında bulmasını konu alıyor. Film, Türkiye’de ilk kez gösterildiği 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü, başrolünde yer alan Merve Dizdar ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.



Özcan Alper’in yeni filmi Karanlık Gece de festival programında yer alıyor. Film, yıllar önce ayrıldığı kasabaya annesiyle vedalaşmak üzere geri dönen bir adamın, geçmişiyle hesaplaşmasını, suçluluk duygusu ile savaşını anlatırken, üç maymunu oynayan kasabayı da gözler önüne seriyor. Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde yer aldığı film, ilk kez gösterildiği 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo; 33. Ankara Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülleri’ne layık görüldü.



Emin Alper’in Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde dünya ilk gösterimini yapan, Türkiye’deki 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden En İyi Yönetmen başta olmak üzere 9 ödülle, 33. Ankara Film Festivali’nden En İyi Film dahil 6 ödülle ayrılan filmi Kurak Günler, Gezici Festival’de izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Ekin Koç ve Selin Yeninci’nin yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan ve su sıkıntısı çeken Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.



'Kabahat', Ümran Safter’in ilk uzun metraj filmi

Çiğdem Sezgin’in, kendi istediği gibi, kimseye hesap vermeden yaşamak isteyen bir kadını merkezine koyduğu filmi Suna, Gezici Festival’de izleyicilerle buluşacak. Filmde, yersiz yurtsuz bir kadın olan Suna, yaptığı evlilik ile kendini ait hissedebileceği bir çatı ararken erkek egemen dünyayla savaşmak zorunda kalıyor. 29. Adana Altın Koza Film Festivali’nde İzleyici Ödülü’ne layık görülen Suna’nın başrollerinde Nurcan Eren, Tarık Pabuççuoğlu, Fırat Tanış ve Erdem Akakçe yer alıyor.

FİLM GÖSTERİMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER



Festivalin Ankara gösterimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla 2 - 8 Aralık tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri 9-11 Aralık tarihleri arasında Sinop Belediyesi’nin ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. 27. Gezici Festival programında yer alan diğer filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.