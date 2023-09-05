27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Mehmet Birkiye'ye verildi

Mehmet Birkiye gecede yaptığı konuşmasında “1997’den bu yana bu ödülün verildiği ustalara bakınca yüreğimi saran tebessümü saklamam, mümkün değil. Özellikle de 1997’de bu ödülü alan hocam Yıldız Kenter’i düşündükçe… Bildiğim tiyatronun güvenli sınırlarının dışına ilk defa 1975’te İstanbul Festivali kapsamında Rumeli Hisarı’nda sahnelenen The New Shakespeare Company’nin Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın açtığı kapıdan çıktım. Ve bu kapı 1989 yılından sonra İstanbul Tiyatro Festivali ile daha da yoğunlaşarak doğuya, batıya, kuzeye, güneye açıldı. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açtığı o kapıdan giren birçok yönetmeni, tiyatroyu takip ediyorum. Bir tiyatrocu olarak müteşekkirim. Ancak festivalin nasıl tarif edeceğimi bilemediğim bir özelliği daha var. Bizi Dionysos’un ateşine bağlayan ritmi. Genç yaşlı binlerce tiyatroseverle bu ritmin paydasında buluşmak heyecan verici. O nedenle İstanbul Tiyatro Festivali’ni sevelim sevdirelim" ifadelerini kullandı.



MEHMET BİRKİYE HAKKINDA



1986’dan 2011'e kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne hocası; 1971’den 2011’e kadar Kent Oyuncuları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Mehmet Birkiye, Kent Oyuncuları, Tiyatro Gerçek, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Pangar İBB Şehir Tiyatroları gibi ödenekli ve özel tiyatrolarda 30’a yakın oyun yönetti. Birçok oyunda Yıldız Kenter'in yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan ayrıldıktan sonra, 2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, Drama ve Oyunculuk Bölümünü kurdu. Halen, aynı üniversitede bölüm başkanlığını sürdüren Birkiye, oyunculuk kariyeri boyunca, 40’a yakın tiyatro oyununda ve çeşitli sinema-TV projelerinde yer aldı; hem oyuncu hem de yönetmen olarak çok sayıda tiyatro ödülüne değer görüldü.



FESTİVAL CAFE MÜLLER İLE AÇILACAK



25 Ekim’de sahnelenecek Pina Bausch başyapıtı Café Müller ile açılışını yapacak festivalde, izleyiciler, bir ay boyunca, şehrin farklı mekanlarında, günümüz tiyatrosuna damgasını vuran 20 tiyatro, performans ve dans gösteri izleme fırsatı bulacak.

