28. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamındaki 19 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 44 gösterimi, 30 bine yakın kişi izledi.



Tiyatroseverler, klasik eserlerden yenilikçi tiyatro yorumlarına, uluslararası gösterilerden yerli prömiyerlere uzanan zengin bir program sunan festivalde, uzun süredir beklenen yeni yapımlarla da tanışma imkanına sahip oldu.



Açılışı Melih Cevdet Anday'ın "Müfettişler" eseri ile yapılan festivalde, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik, Burak Altay, Salih Bademci, Bülent Şakrak, Funda İlhan ve Deniz Celiloğlu’nun da aralarında olduğu pek çok deneyimli oyuncu da izleyiciyle buluştu.



Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile desteklenen "Haberci" eseri ile İKSV Genç Sanatçı Fonu'yla desteklenen 3 yeni yerli oyun da festivalde sahnelendi.