28. Uluslararası Ankara Caz Festivali başladı

Bu yıl "Caz Enerjisi" temasıyla düzenlenen festival, 30 Kasım'a kadar farklı mekanlarda birçok caz sanatçısını Ankaralılarla buluşturacak. Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, cazın Türk sanatı ve müziğiyle harmanlanması, Türk caz sanatçılarının yurt dışında da isimlerini duyurabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Dernek olarak 100'ün üzerinde genç sanatçı yetiştirdiklerini belirten Varoğlu, "Dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyorlar, bu çok güzel bir gelişme" dedi. "21. YÜZYILIN MÜZİĞİ CAZ" Varoğlu, müzisyenlerin sayısı arttıkça, caz müziğinin daha çok kişiye ulaştığına dikkati çekerek, "Bence 21. yüzyılın müziği caz" değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA'NIN ÇOK ÖZEL BİR CAZ DİNLEYİCİSİ VAR" Piyanist Kerem Görsev de 28 yıl önce de festivalin açılışını yaptığını belirterek, festivalin 28'inci yılında geçen ay çıkardığı albümünden parçalar çalacağını söyledi.



Caz müziğe ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Görsev, "Ankara'nın çok özel bir caz dinleyicisi var" dedi.

