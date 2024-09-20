"28 Yıl Sonra" filmi iPhone 15 ile çekildi

Danny Boyle imzalı devam filmi "28 Yıl Sonra" (28 Years Later) için meraklı bekleyiş sürüyor. WIRED'ın haberine göre, film iPhone 15'le çekildi. 75 milyon dolar bütçeyle çekilen film, bu sayede bugüne kadar akıllı telefonlarla çekilen en büyük film oldu.

"28 Yıl Sonra" filminin ana çekimleri Ağustos ayının sonunda tamamlandı ve şimdiye kadar yapım ekibi filmin akıllı telefonlarla çekildiği gerçeğini gizli tuttu ve film ekibinden bu ayrıntının yayılmasının engelleyen gizlilik anlaşmaları imzalamaları istendi.

Filmle bağlantısı olan birkaç kişi WIRED'a, filmin iPhone 15 Pro Max ile çekildiğini doğruladı.

Filmin, Haziran 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.