"28 Yıl Sonra" filmi iPhone 15 ile çekildi

Danny Boyle imzalı devam filmi "28 Yıl Sonra" (28 Years Later) için meraklı bekleyiş sürüyor. WIRED'ın haberine göre, film iPhone 15'le çekildi. 75 milyon dolar bütçeyle çekilen film, bu sayede bugüne kadar akıllı telefonlarla çekilen en büyük film oldu.
"28 Yıl Sonra" filminin ana çekimleri Ağustos ayının sonunda tamamlandı ve şimdiye kadar yapım ekibi filmin akıllı telefonlarla çekildiği gerçeğini gizli tuttu ve film ekibinden bu ayrıntının yayılmasının engelleyen gizlilik anlaşmaları imzalamaları istendi.
Filmle bağlantısı olan birkaç kişi WIRED'a, filmin iPhone 15 Pro Max ile çekildiğini doğruladı.
Filmin, Haziran 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.
SERİ HAKKINDA
Komadan uyanan ve bir virüsün ortaya çıkmasının ardından dünyanın hızlı hareket eden zombiler tarafından istila edildiğini keşfeden bisikletli bir kuryenin etrafında dönen "28 Gün Sonra"filminde Cillian Murphy başrol oynuyordu.
Serinin devam filmi "28 Hafta Sonra" (28 Weeks Later) ise 2007'de gösterime girmişti.
Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın üçüncü filmi "28 Yıl Sonra"nın (28 Years Later) adını taşıyacak.
KADRODA KİMLER VAR?
Filmin oyuncu kadrosunda Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes yer alıyor.
Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy de seriye yönetici yapımcı olarak geri dönüyor. Oscarlı aktörün filmde rol alıp almayacağı henüz açıklanmadı.
IPHONE İLE ÇEKİLEN FİLMLER
Sean Baker'ın Tangerine (2015) ve Steven Soderbergh'in Unsane (2018) filmleri dahil olmak üzere birkaç sanatsal film iPhone'la çekildi, ancak bu filmler 28 Years Later'a kıyasla sınırlı sayıda yayınlanan, düşük bütçeli yapımlardı.
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