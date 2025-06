28 Yıl Sonra filminin açılış hasılatı belli oldu

ABD gişe rakamları belli oldu. Mason Thames, Nico Parker ve Gerard Butler'ın başrollerini paylaştığı Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) filmi 37 milyon dolar ile liderliği kaptırmadı.

Danny Boyle imzalı 28 Yıl Sonra filmi ise vizyondaki ilk haftasında 30 milyon dolar hasılat ile açılış yaptı.

Variety'nin haberine göre, Disney Pixar ortak yapımı Elio filmi ise 21 milyon dolar hasılat ile beklentinin altında kaldı. Uzaylılara hayran olan Elio'nun hikayesini anlatan film, Pixar tarihinin en düşük açılış hasılatını elde etti.



Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Berk Adası'nda Vikingler ile ejderhaların nesiller boyu süren amansız düşmanlığını ve yaralı ejderha Dişsiz ile dostluk kurarak adanın kaderini değiştiren genç Hıçkıdık'ı konu alıyor.



28 YIL SONRA HAKKINDA



Post-apokaliptik korku türünün kültleşmiş yapımlarından 28 Gün Sonra ve 28 Hafta Sonra'nın ardından gelen üçüncü film 28 Yıl Sonra (28 Years Later), ölümcül rage (öfke) virüsünün Britanya’yı yerle bir etmesinin üzerinden yaklaşık otuz yıl geçtikten sonraki dönemi konu alıyor.