"28 Yıl Sonra" filminin yapımcısından Cillian Murphy açıklaması

Danny Boyle imzalı devam filmi "28 Yıl Sonra"nın (28 Years Later) çekimleri aylar önce tamamlandı. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes gibi isimlerin yer aldığı filmde; Cillian Murphy'nin rol alıp almadığı merak ediliyordu.

20 Haziran 2025'te gösterime girmesi planlanan 28 Yıl Sonra'nın (28 Years Later) yapımcısı Andrew Macdonald, Cillian Murphy'nin yeni filmde rol almadığını kesin olarak doğruladı.

"İLK FİLMDE YER ALMIYOR"

Empire'a konuşan Macdonald, "Onun bu işe dahil olmasını istedik ve o da dahil olmak istedi. Ama ilk filmde yer almıyor" diyerek Murphy'nin yokluğunun program uyumsuzluklarından kaynaklandığını ima etti.

Macdonald, sözlerine "Halihazırda baş yapımcı olarak projenin bir parçası ve gelecekte onunla bir şekilde üçlemede çalışabileceğimizi umuyorum" diye devam etti.