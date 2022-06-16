29. Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen ve bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.

29. Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular açıldı

Haberler - İHA 16.06.2022 - 12:30

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28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülleri törenle verildi

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Bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak 29. Uluslararası Altın Koza Festivali’nin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemaya ve sanata desteklerinin devam ettiğini belirtti.

çerçevesinde dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak. Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına “altinkozaff.org.tr” linkinden ulaşılabilecek.

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