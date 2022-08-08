29. Altın Koza Film Festivali jürisi belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleneceği festivalde, yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan jüri üyesi olarak yer alacak.



29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj, Belgesel, Uluslararası Kısa, Ulusal Öğrenci Kısa ve Adana Kısa Film bölümlerinde yarışacak.

