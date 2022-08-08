29. Altın Koza Film Festivali jürisi belli oldu

Haberler 08.08.2022 - 10:32
Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleneceği festivalde, yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan jüri üyesi olarak yer alacak.
29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj, Belgesel, Uluslararası Kısa, Ulusal Öğrenci Kısa ve Adana Kısa Film bölümlerinde yarışacak.
Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu, çocuklarla sinema bölümü, ve sergiler festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
ONUR ÖDÜLLERİ MÜJDAT GEZEN VE HALE SOYGAZİ'YE
Öte yandan festival komitesi geçtiğimiz günlerde bu yıl verilecek onur ödülünün sahiplerini açıkladı. Ödül, usta oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye festivalde takdim edilecek.