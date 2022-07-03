29. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali, 13 günlük maratonun son haftasına giriyor. Unutulmaz anlarla dolu konserlerle geçen ilk haftanın ardından festival, caz ve güncel müziğin yıldız isimleriyle hız kesmeden devam ediyor.



Festival son haftasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda art arda üç konsere ev sahipliği yapıyor. Festival sahnesi 5 Temmuz Salı akşamı caz müziğin en önemli seslerinden Grammy ödüllü Dianne Reeves’i ağırlayacak.

Konsere 2013’te İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Caz Günü’nde Dianne Reeves’le aynı sahnede buluşan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de konuk sanatçı olarak katılacak. 6 Temmuz Çarşamba akşamı Türk rock müziğinin efsanelerinden Teoman, en koyu şarkılarını en koyu düzenlemeleriyle söylediği Koyu Antoloji projesinin bu yılki tek konserini festival izleyicisi için verecek.

