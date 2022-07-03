29. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

29. İstanbul Caz Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 5 Temmuz akşamı Dianne Reeves’i, 6 Temmuz akşamı “Koyu Antoloji”siyle Teoman'ı ve ardından 7 Temmuz akşamı Melody Gardot’yu ağırlıyor. Melody Gardot konseri öncesinde ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Yom sahne alacak.

29. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta
Farklı coğrafyaların müziğine klarnetiyle hayat veren Yom sahne alacak.

Haberler 03.07.2022 - 15:13

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29. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Hayati Kafe'nin

29. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Hayati Kafe'nin

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali, 13 günlük maratonun son haftasına giriyor. Unutulmaz anlarla dolu konserlerle geçen ilk haftanın ardından festival, caz ve güncel müziğin yıldız isimleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Festival son haftasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda art arda üç konsere ev sahipliği yapıyor. Festival sahnesi 5 Temmuz Salı akşamı caz müziğin en önemli seslerinden Grammy ödüllü Dianne Reeves’i ağırlayacak.

Konsere 2013’te İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Caz Günü’nde Dianne Reeves’le aynı sahnede buluşan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de konuk sanatçı olarak katılacak. 6 Temmuz Çarşamba akşamı Türk rock müziğinin efsanelerinden Teoman, en koyu şarkılarını en koyu düzenlemeleriyle söylediği Koyu Antoloji projesinin bu yılki tek konserini festival izleyicisi için verecek.

Melody Gardot festivalin kapanış konserini verecek.
Melody Gardot festivalin kapanış konserini verecek.

Festivalin kapanışını 7 Temmuz Perşembe akşamı Melody Gardot yapacak. Puslu alto sesiyle dinleyicileri dingin bir yolculuğa çıkaracak Melody Gardot'dan önce festival programında farklı coğrafyaların müziğine klarnetiyle hayat veren Yom var.

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