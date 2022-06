29. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Hayati Kafe'nin

İstanbul Caz Festivali ’nin plaket ve ödül töreni dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde John McLaughlin ve The 4th Dimension grubunun konseri öncesinde gerçekleştirildi. Melis Danişmend’in sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. Törende İstanbul Caz Festivali’ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’e teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunuldu. Beşiktaş Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. temsilcilerine de teşekkür plaketleri verildi. Plaket töreninin ardından Türkiye caz sahnesini uzun yıllar Avrupa’da başarıyla temsil etmiş Hayati Kafe ’ye de festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Hayati Kafe’ye ödülünü İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer sundu.

4 YAŞINDA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

İlk şarkılarını henüz 4 yaşındayken söylemeye başlayan, çocukluğu mandolinle, koro çalışmalarıyla, akordeonla, müzikle iç içe geçen Hayati Kafe, lise yıllarındaki ilk amatör performanslarından sonra Caddebostan Gazinosu’ndaki şarkı müsabakasında ikinci oldu, ilk kuartetini kurdu ve piyano çalmaya başladı. Aynı dönemde, farklı kulüplerde repertuvarında Amerikan pop müziği ve caz parçalarına yer veren programlar sunmaya başladı. 1961’de ilk plağı “Segretamente” ile Türkiye’de “en iyi on” listesine girdi.

1962 Mayıs’ında üç aylık bir turne için gittiği İsveç’e yerleşti ve o zamandan bu yana televizyon çalışmaları, şovlar ve turnelerle müzisyenlik kariyerine burada devam etti. 1974-79 yılları arasında Stockholm’de bir caz kulübünü yönetti. 90’lı yıllarda Hamburg Radyosu’nun NDR Big Band’iyle, Amsterdam Radyosu’nun büyük orkestrası Metropol Orchestra ile prodüksiyonlar yaptı, konserlerde sahneye çıktı. 2000’li yıllarda Jan Lundgren, Claes Crona, Jan Sigurd gibi Avrupalı müzisyenlerle birlikte farklı albümlere imza attı. Neredeyse 70 yıla yaklaşan müzik yaşamı boyunca yüzlerce konser veren emektar cazcı Hayati Kafe, halen Stockholm’de yaşıyor, İsveçli piyano yıldızlarından Monica Dominique ve Jan Lundgren eşliğinde konserler veriyor.

JOHN MCLAUGHLIN VE THE 4TH DIMENSION İLE CAZ GECESİ



Ödül Töreninin ardından John McLaughlin ve The 4th Dimension izleyicilerle buluştu. Vokal ve gitarlardaki John McLaughlin’e, klavyede Gary Husband, basta Etienne M’Bappe ve davulda Nicolas Viccaro eşlik etti. Caz füzyondan metale kadar geniş bir yelpazede gitaristlere ilham kaynağı olan John McLaughlin aynı zamanda Miles Davis’in müzik tarihinde kilometre taşlarından biri sayılan Bitches Brew albümünde de gitarcılığıyla karşımızdaydı. Paco De Lucia ve Al Di Meola ile verdikleri Friday Night in San Francisco konserinin kaydı, 1990’lı yıllardan bu yana en çok dinlenen gitar albümleri arasında yerini koruyor.