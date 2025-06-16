29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim'de başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı 20-21 Ekim'de "Scapino Ballet Rotterdam: Katedral, Arvo Part ile Bir Akşam" gösterisiyle yapılacak. Avrupa'nın gözde koreografı Marcos Morau'nun, Hollanda'nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan gösteri, güçlü estetiği ve Arvo Part'in müzikleriyle izleyicilere seyir zevki yüksek bir gösteri vadediyor.



Festival kapsamında 22-23 Ekim'de Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel'in, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown'ları sahnede bir araya getiren "Biz Kimiz?" isimli gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.