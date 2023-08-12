29. Saraybosna Film Festivali başladı

18 Ağustos'ta sona erecek ve dünyanın birçok yerinden 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenilen festivalde ayrıca, film gösterimlerinin yanı sıra sinema ile ilgili birçok alanda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılan ve çeyrek asırdır devam eden SFF, bugüne kadar dünyaca ünlü isimleri konuk etti.

SFF tarihi boyunca festivalin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders ve 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a takdim edildi.



Festivale, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig ve John Malkovich gibi dünyaca ünlü isimler de katılırken, çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.