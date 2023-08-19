29. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

"En İyi Kısa Film" ödülünü "27" filmiyle Flora Anna Buda alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü ise "Falling" filmiyle yönetmen Anna Gyimesi kazandı. Program, ödül törenine katılanların sahnede toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.



SFF, SİNEMA VE MEDYA DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNİ KONUK ETTİ



Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek hedefiyle çeyrek asırdan fazladır düzenlenen SFF, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.



SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar sinema dünyasının önemli isimleri katıldı.



Festivalde daha önceki yıllarda çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.

