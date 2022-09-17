29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu Meltem Cumbul yaptı.

Törene gözünden ameliyat olması nedeniyle katılamayan oyuncu Müjdat Gezen adına ödülünü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Menderes Samancılar aldı. Ödülü müzisyen Cahit Berkay takdim etti.



Hale Soygazi de ödülünü oyuncu Halil Ergün'ün elinden aldı.



Törenin ardından Fahir Atakoğlu ile Sena Şener konser verdi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar törende yaptığı konuşmada, Adana Altın Koza Film Festivali'nin bir marka olduğunu söyledi.



Adana'nın bir sinema, sanat ve kültür kenti olduğunu ifade eden Karalar, "Altın Koza'yı Altın Koza yapan siz sanatçılarsınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Adana sinema endüstrisine ciddi katkılar koymuştur. Adana hem sinemasever hem de seçicidir. Seçtiği film Türkiye'de iş yapar. İnşallah Adana'yı sinema kenti yapacağız. Bir dahaki UNESCO başvurumuz sinema kenti olma doğrultusunda olacak. Adana sinemaya, sanatçılara, tüm sanata en üst düzeyde katkı vermeye devam edecektir" diye konuştu.

