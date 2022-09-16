29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Don Kişot' balesi sahnelenecek

Antalya Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, sanatseverlerin ilgisiyle devam ediyor.



Birbirinden değerli eserlerin sahnelendiği antik kentte, yarın akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Don Kişot balesi sahneye taşınacak.



Eser, orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek. Koreografisi Marius Petipa, müzikleri Ludwig Minkus'a ait bale, Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenlemesiyle sanatseverlere sunulacak.



Eserde, Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın seyahatlerinden birinde, babası tarafından zengin bir adamla evlendirilmek istenen güzel Kitri ile berber sevgilisi Basilio'nun aşk öykülerine tanıklık etmeleri konu ediliyor.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Berfu Elmas, Kitri'yi; Batur Büklü, Basilio'yu; Alkış Peker, Don Kişot'u; Ürün İndere, Sancho Panza'yı; Özerk Tozkoparan, Gamache'yi; Kerem Kuraner, Lorenzo'yu; Mehmet Nuri Arkan, Espada'yı; Deniz K. Tunçeli, Mersedes'i canlandırıyor.

21 EYLÜL'DE CARMINA BURANA SAHNELENECEK



Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 21 Eylül akşamı sahneleyeceği Carmina Burana eseri ile devam edecek.



Festival, 25 Eylül'de dünyaca ünlü opera bestecilerinin en seçkin eserlerinden bölümlerin yer alacağı gala konseri ile sona erecek.