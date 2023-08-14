3 bin 500 yıldır yerde yatan dünyanın en büyük anıtı Kurt Beşiği ayağa kaldırılacağı günü bekliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesi Fasıllar Mahallesi'nde yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan, 3 bin 500 yıldır yerde yatan ve 72 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük kaya anıtı olduğu belirtilen "Kurt Beşiği"nin artık ayağa kaldırılması isteniyor.

Kültür varlıklarının korunması hakkında çalışmalarıyla bilinen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Beyşehir'in Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Hitit İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde bölgede yapılan iki önemli anıttan birinin Fasıllar'da yer alan Kurt Beşiği anıtı olduğunu söyledi. Günümüzde Fasıllar Mahallesi'nde yerleşim merkezinin hemen yanı başında yer alan bir vadi yamacında yerde yatar vaziyette bulunan kaya anıtının çok önemli bir kültürel miras olduğunun altını çizen Prof. Dr. Muşmal, anıtın bulunduğu mevkide ayağa kaldırılmasını istediklerini kaydetti.

