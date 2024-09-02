3. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali için başvurular başladı

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde düzenlenecek festivalde birbirinden farklı temalarla Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak.



Sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri, festivalde tecrübelerini aktaracak.



Afyonkarahisar'da 8-11 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin son başvuru tarihi 20 Eylül olarak belirlendi.



Festival başvurusu ve detaylı bilgilere "buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden erişilebilecek.



Yöneticiliğini kültür sanat gazetecisi Sevda Dursun'un üstlendiği festivalin danışmanlığını senarist, yazar ve yönetmen Hilal Çelenk, yürütücülüğünü ise yapımcı ve yönetmen Baran Mayda üstleniyor.



Sinema sanatının giriş bileti kısa film üretimini teşvik etmek amacıyla yola çıkan "3. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali", sinemanın duayen isimlerini ve sinemaseverleri buluşturmaya üçüncü yılında devam ediyor.