3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 30 Eylül'de başlayacak

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışmada, teknoloji ve sanat bir araya gelecek.



Festival kapsamında "Ulusal Senaryo Yarışması", bilim kurgu ve fantastik türündeki hikayeleri beyaz perdenin imkanlarıyla buluşturacak. Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryolarla katılım sağlanacak yarışmaya, 15 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.



Sinema ile hayal gücünü buluşturmak amacıyla düzenlenen festivalin, senaryo yarışmasında jüri başkanlığını yazar Barış Müstecaplıoğlu üstleniyor. Jüride ayrıca sinema ve edebiyat eleştirmeni Sevin Okyay, senarist ve yapımcı Selim Erkul, yazar ve yapımcı Berk Çoker ile gazeteci yazar Ömür Kurt yer alıyor.