3.⁠ ⁠Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Törende "En İyi Kısa Metraj", "En İyi Senaryo Ödülü", "En İyi VFX Ödülü", "Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü", "Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü" ve "En İyi Uzun Metraj" ödülleri sahiplerini buldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonu ve Bilgi Üniversitesinin katkısıyla düzenlenen programın açılışında "Çocuk Değilim Ben!" tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.



"ÖĞRENCİLERİN AĞIRLIKTA OLDUĞU ŞAHANE YAPIMLAR İZLEDİK"



Festivalin sanat yönetmeni Gizem Ertürk, iki yıldır festivalde sanat yönetmenliğini yaptığını belirterek, "Bu sene aslında festivalimizin giderek büyüdüğünü görmeye başlamak ve özellikle yerli içeriklerin arttığını görmek çok mutluluk verici. İlk yıllarda neredeyse bu türe ait film bulmakta çok zorlanıyorduk. Bu sene artık seçmeye bile başladık. Bu, harika bir şey" şeklinde konuştu.

Ertürk, önceki senelerden farklı olarak yerli filmlerin de uluslararası seviyede olduğunu göstermek için tek yarışma yapıldığını dile getirerek, "Önümüzdeki senelerde de bunun sayısının artacağını ve çeşitleneceğini düşünüyoruz. Bu sene bir yenilik olarak kısa film yarışmamız vardı. Öğrencilerin ağırlıkta olduğu şahane yapımlar izledik" dedi.