3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi açıklandı

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından Filiz Dağ yönetiminde 30 Eylül-4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.



Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirilecek.



Teknoloji ve sanatın bir araya geleceği festivalin kısa film jüri başkanlığını Onur Kırşavoğlu üstlenirken, Nihan Belgin, Umut Beşkırma, Ebru Diken, Deniz Ali Tatar ve Volkan Güney Eker bu yılki kısa metraj film jürisini oluşturacak. Sanat yönetmenliğini Balım Tanrıöver ile Gizem Ertürk'ün üstlendiği festivale dair detaylı bilgiye "https://us3f.com" adresinden erişilebilir.