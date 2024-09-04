3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin uzun metraj jürisi açıklandı

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından Filiz Dağ yönetiminde 30 Eylül-4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.



Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirilecek.



Teknoloji ve sanatın bir araya geleceği festivalin uzun metraj jürisinde oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sinema yazarı Hande Kara, müzik dünyasında yapay zeka çalışmalarıyla tanınan Beyza Doğuç, yazar Şeref Atak ve bilimkurgu alanında akademik çalışmaları bulunan Derin Derman yer alacak.



Sanat yönetmenliğini Balım Tanrıöver ile Gizem Ertürk'ün üstlendiği festivalin bu yılki ulusal uzun metraj jüri koltuğunda Polonyalı görüntü yönetmeni Piotr Niemyjski ve Timur Gavrilenko yer alırken, jüri başkanlığını ise yönetmen Erdem Tepegöz üstlenecek.

