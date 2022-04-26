3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı

3 MİLYON DOLAR ÇALINDI



Hacklenme esnasında Bored Ape Yacht koleksiyonundan da bazı NFT'lerin çalındığını paylaşan şirket, 77 adet NFT’nin de kullanıcıların cüzdanlarından çalındığını duyurdu.Toplamda 3 milyon dolar değerinde olan NFT’lerin yanı sıra 2.4 milyon değerindeki bazı nadir NFT’ler de hacklenme sırasında çalındı.