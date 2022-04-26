3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı

Anonim NFT şirketi Yuga Labs’in bünyesinde olan Bored Ape Yacht Club, sosyal medya hesabının hacklenmesinin ardından 3 milyon dolar değerindeki NFT’lerinin çalındığını duyurdu.

3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 14:47

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Yuga Labs’in sahibi olduğu Bored Ape Yacht Club adındaki NFT şirketi, sosyal medya hesabından hacklendiğini duyurdu. Koleksiyonunun sahiplerinden Greg Solano, Twitter hesabından koleksiyondan 3 milyon dolar değerinde NFT’nin çalındığını paylaştı.

Koleksiyonun resmi Instagram hesabını ele geçiren hacker’lar,  orijinal sitenin kopyasına yönlendiren bir link paylaştı. Linke tıklayan kullanıcıların NFT hesaplarına erişim sağlayan şahısler, Ethereum cüzdanlarına ulaşmayı başardı.

3 MİLYON DOLAR ÇALINDI

Hacklenme esnasında Bored Ape Yacht koleksiyonundan da bazı NFT'lerin çalındığını paylaşan şirket, 77 adet NFT’nin de kullanıcıların cüzdanlarından çalındığını duyurdu.Toplamda 3 milyon dolar değerinde olan NFT’lerin yanı sıra 2.4 milyon değerindeki bazı nadir NFT’ler de hacklenme sırasında çalındı.

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