3. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu 8-9 Aralık'ta yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Doğuş Üniversitesi, Telif Hakları Derneği ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) iş birliği ile 8-9 Aralık'ta, "3. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" gerçekleştirilecek.



Doğuş Üniversitesi'nin Çengelköy Yerleşkesi'nde yapılacak sempozyumda, "Müzik Endüstrisinde Telif Hakları" başlığı ele alınacak. İki gün sürecek sempozyumda, fikri mülkiyetten yapay zeka ürünlerine müzik dünyasında telif hakları meselesi ele alınacak, altı oturumda, 21 tebliğ sunulacak. Sempozyumun açılışında, Telif Hakları Derneği Genel Başkanı Cafer Vayni, MESAM Başkanı Recep Ergül, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan konuşma yapacak.

