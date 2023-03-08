3. Uluslararası Distopya Film Festivali'ne rekor sayıda başvuru

Bu sene üçüncü kez düzenlenecek olan "Uluslararası Distopya Film Festivali" için rekor sayıda başvuru yapıldı. Festivalden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve BKM Mutfak iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen festivalin yarışma bölümlerine başvurular bugün tamamlandı.



Uluslararası "Uzun Metraj Film" bölümüne 218 başvuru yapılırken "Kısa Metraj Film" bölümüne de 1654 film başvurdu. Direktörlüğünü yönetmen Hatice Aşkın'ın yaptığı festival bu yıl, 1-4 Haziran arasında gerçekleştirilecek.



Festivalde ön jüri karşısına çıkacak filmler arasında, 75. Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera Ödülü'nü kazanan "Plan 75" ile "Vesper" adlı yapımlar yer alıyor. Yarışma kapsamında ön jüri elemesinin ardından 8 uzun metraj film ile 8 kısa film finale kalacak.