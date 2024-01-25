3 yıl rafta bekledi! Halle Berry'nin filmi iptal edildi

Gothika, X- Men serisi ve John Wick gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Halle Berry'nin filmi iptal edildi. Filmin çekimleri yaklaşık 3 yıl önce tamamlanmıştı.

3 yıl rafta bekledi! Halle Berry'nin filmi iptal edildi

Hollywood'un usta oyuncularından Halle Berry'nin yeni filmi hiçbir zaman izleyiciyle buluşmayacak. Oscar ödüllü yıldızın The Mothership adlı filmi, dijital platform tarafından iptal edildi.

Filmin başrol oyuncusu olan hem de yapımcılığını üstlenen Berry, filmde gizemli bir şekilde kaybolan eşinin ardından evinin altında dünyaya ait olmayan bir objeyle karşılaşan Sara Morse'u canlandırıyordu.

Bilim kurgu türündeki filmin çeklimleri 2021'in haziran ayında başlamıştı ve aynı yıl sona ermişti. Filmin 2022'de yayınlanması planlanıyordu.

3 yıl rafta bekledi! Halle Berry'nin filmi iptal edildi - 1

NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Variety'nin haberine göre, çekimlerin sona ermesinin ardından prodüksiyon sürecindeki gecikmeler, iptal kararına yol açtı.

Filmde Molly Parker ve Omari Hardwick gibi isimler rol almıştı. Berry'nin dijital platform ile anlaşması hala sürüyor. Oyuncunun yeni filmi Our Man From Jersey adını taşıyor.

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