3 yıl rafta bekledi! Halle Berry'nin filmi iptal edildi

Hollywood'un usta oyuncularından Halle Berry'nin yeni filmi hiçbir zaman izleyiciyle buluşmayacak. Oscar ödüllü yıldızın The Mothership adlı filmi, dijital platform tarafından iptal edildi.

Filmin başrol oyuncusu olan hem de yapımcılığını üstlenen Berry, filmde gizemli bir şekilde kaybolan eşinin ardından evinin altında dünyaya ait olmayan bir objeyle karşılaşan Sara Morse'u canlandırıyordu.

Bilim kurgu türündeki filmin çeklimleri 2021'in haziran ayında başlamıştı ve aynı yıl sona ermişti. Filmin 2022'de yayınlanması planlanıyordu.

