30. İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı

30. İstanbul Caz Festivali, 7-18 Temmuz tarihleri arasında popüler ve yeni isimlerle dolu bir programla müzikseverlerle buluşuyor. Festival biletleri, 20 Mart Pazartesi günü İKSV Lale Kart üyeleri için başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 24 Mart Cuma günü genel satışa çıkıyor.
İstanbul Caz Festivali, 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlıyor. 11 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında indie-rock’ın yıldız grubu The Lumineers, kariyeri boyunca Herbie Hancock, Damon Albarn ve daha nice isme eşlik etmiş, Afro-pop’un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright, “çağdaş cazın en güzel seslerinden” Güney Kore’nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet, tükenmeyen yaratıcılığıyla bilinen multi-enstrümentalist, rapçi ve prodüktör Alfa Mist yer alıyor.
Morcheeba, Kovacs, Mammal Hands, Adamlar, Ekin Beril, Elif Sanchez, Mert Demir, Takeshi’s Cashew ve çok daha fazlası, trip-pop’tan funka, cazdan rocka Parkorman’da 3 güne yayılacak konserlerde festival içinde festival havası estirmeye hazırlanıyor. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” projesi de festivalin özel projeleri arasında yer alıyor.
Festivalin klasik mekânlarına bu yıl Parkorman’ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Kolej ekleniyor. Festivalin diğer konserlerine The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus ev sahipliği yapacak.
+1’li Gece Gezmesi, bu yıl da Kadıköy’ün sevilen 4 mekânı olan Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’daki konserlerle müzikseverleri hareketli bir maratona çıkaracak. Yıllardır festivalin en sevilen etkinliklerinden olan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek.