30. İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı

Morcheeba, Kovacs, Mammal Hands, Adamlar, Ekin Beril, Elif Sanchez, Mert Demir, Takeshi’s Cashew ve çok daha fazlası, trip-pop’tan funka, cazdan rocka Parkorman’da 3 güne yayılacak konserlerde festival içinde festival havası estirmeye hazırlanıyor. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” projesi de festivalin özel projeleri arasında yer alıyor.



Festivalin klasik mekânlarına bu yıl Parkorman’ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Kolej ekleniyor. Festivalin diğer konserlerine The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus ev sahipliği yapacak.



+1’li Gece Gezmesi, bu yıl da Kadıköy’ün sevilen 4 mekânı olan Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’daki konserlerle müzikseverleri hareketli bir maratona çıkaracak. Yıllardır festivalin en sevilen etkinliklerinden olan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek.