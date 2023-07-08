30. İstanbul Caz Festivali Takeshi’s Cashew konseriyle başladı

30. İstanbul Caz Festivali, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleşen Takeshi's Cashew konseriyle başladı.



Festival Direktörü Harun İzer, festivalin uzun yıllardır birbirinden başarılı sanatçıları İstanbullu cazseverlerle bir araya getirdiğinden bahsederek, 30. yılını kutluyor olmasından ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

İzer, İstanbul Caz Festivali'ne ilginin her yıl giderek arttığını belirterek, "Bizim festivalimiz uluslararası alanda çok başarılı sanatçılara yer veriyor. Sadece caz ile sınırlı kalmıyoruz, programımızda farklı türlere de yer vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Konser öncesi destekçi ve sponsorlara verilen plaket programında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına plaket alan Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent de uzun yıllar çeşitli festivalleri başarılı ve istikrarlı şekilde yürütmüş olmasından ötürü İKSV'yi tebrik etti.