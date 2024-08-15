30. Saraybosna Film Festivali yarın başlıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın acılarını unutturmak, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın konuşulduğu merkezlerden biri yapmak amacıyla düzenlenmeye başlayan festivalde, bu yıl onlarca ülkeden 250'den fazla film gösterilecek.
Festival süresince bölgenin kültür merkezine dönüşecek Saraybosna'da sinema dünyasının ünlü isimleri ağırlanacak.
FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMEN TANOVIC'TEN
Yarın akşam gerçekleştirilecek kırmızı halı töreninin ardından festivalin açılışı, Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Ljeta" filmiyle yapılacak.
Dünya prömiyeri de yapılacak film, Hırvatistan, Bosna Hersek, Romanya, Slovenya ve Sırbistan ortak yapımı olarak çekildi.
SFF, Saraybosna'nın yanı sıra ülkenin diğer büyük kentleri Mostar ve Tuzla'da sinemaseverlerle buluşacak.
FESTİVALDE 57 FİLM YARIŞACAK
SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinden 57 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.
Festivalde Türkiye'den 3 kategoride 4 film yarışacak. Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zemberek" filmi ile Cem Demirer'in yönettiği "Noksan" filmi, kısa film kategorisinde yarışacak.
Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı "Zarafet ve Şiddet Arasında" belgesel film kategorisinde, Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filmi ise öğrenci filmleri kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için mücadele edecek.
SFF'de film gösterimlerinin yanı sıra sinema ile ilgili birçok alanda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek, bölge ve dünyadan binlerce kişinin ağırlanmasının da ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.
SARAYBOSNA'NIN KALBİ ONUR ÖDÜLÜ MEG RYAN'A
Festival, 23 Ağustos akşamı düzenlenecek ödül töreni ve etkinliklerle sona erecek. Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılan ve çeyrek asırdan fazladır devam eden festival dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.
SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenber ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te ise Charlie Kaufman'a takdim edildi.
"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise festivalin 30'uncu yılında, Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a takdim edilecek.
Ryan'ın başrolde oynadığı 1998 yılı yapımı olan ve 1999 yılındaki SFF'de de gösterilen "You've Got Mail (Mesajınız Var)" filmi, 25 yıl sonra aynı yerde sinemaseverlerle buluşacak.
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