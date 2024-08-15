30. Saraybosna Film Festivali yarın başlıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın acılarını unutturmak, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın konuşulduğu merkezlerden biri yapmak amacıyla düzenlenmeye başlayan festivalde, bu yıl onlarca ülkeden 250'den fazla film gösterilecek.



Festival süresince bölgenin kültür merkezine dönüşecek Saraybosna'da sinema dünyasının ünlü isimleri ağırlanacak.



FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMEN TANOVIC'TEN

Yarın akşam gerçekleştirilecek kırmızı halı töreninin ardından festivalin açılışı, Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Ljeta" filmiyle yapılacak.



Dünya prömiyeri de yapılacak film, Hırvatistan, Bosna Hersek, Romanya, Slovenya ve Sırbistan ortak yapımı olarak çekildi.



SFF, Saraybosna'nın yanı sıra ülkenin diğer büyük kentleri Mostar ve Tuzla'da sinemaseverlerle buluşacak.



FESTİVALDE 57 FİLM YARIŞACAK



SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinden 57 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.



Festivalde Türkiye'den 3 kategoride 4 film yarışacak. Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zemberek" filmi ile Cem Demirer'in yönettiği "Noksan" filmi, kısa film kategorisinde yarışacak.



Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı "Zarafet ve Şiddet Arasında" belgesel film kategorisinde, Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filmi ise öğrenci filmleri kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için mücadele edecek.



SFF'de film gösterimlerinin yanı sıra sinema ile ilgili birçok alanda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek, bölge ve dünyadan binlerce kişinin ağırlanmasının da ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

