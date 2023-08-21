30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri açıklandı

TOPLAM 1 MİLYON 285 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK



Ulusal Uzun Metrajda En İyi Film, Yılmaz Güney Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü kategorilerinde; Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde; Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde; Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Film, En İyi Canlandırma Film, En İyi Deneysel Film, En İyi Kurmaca Film kategorilerinde; Adana Kısa Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü kategorisinde toplam 1 milyon 285 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.



Festivalin merakla beklenen Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları’ nda yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.



Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.