30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

İKİ OPERA, İKİ KLASİK BALE VE BİR KONSER SUNULACAK



Dünyaca ünlü yabancı solistlerin katılacağı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde bu yıl iki opera, iki klasik bale ve bir konser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahnelere taşıdığı büyük prodüksiyonlarından biri olan "Tosca" operası, 8 Eylül Cuma saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.



Ankara Devlet Opera ve Balesi, 13 ve 14 Eylül’de Çaykovski’nin bestelediği "Kuğu Gölü" balesini sahneye taşıyacak.



Festival kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 17 Eylül’de "La Bayadere" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Festival, 21 Eylül’de orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının seslendireceği "Gala Konser" ile kapanış yapacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun