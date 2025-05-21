31 yaşındaki ünlü şarkıcı intihar etti: Bir süredir bağımlılıkla mücadele ediyordu

Doğum gününden beş gün önce yaşama veda eden 31 yaşındaki şarkıcının resmi ölüm nedeni açıklanmadı ancak ailesi, genç yıldızın bir süredir bağımlılıkla savaştığını ve bunun sonucunda intihar ettiğini belirtti.



Adam Ramey'in cenaze ve anma masraflarının karşılanması için GoFundMe sayfası kuruldu. Talihsiz şarkıcı, ardında 29 yaşındaki eşini ve 18 aylık oğlunu bıraktı.