31 yaşındaki ünlü şarkıcı intihar etti: Bir süredir bağımlılıkla mücadele ediyordu
Dropout Kings grubunun solisti ve kurucu üyesi Adam Ramey, hayatını kaybetti.
Doğum gününden beş gün önce yaşama veda eden 31 yaşındaki şarkıcının resmi ölüm nedeni açıklanmadı ancak ailesi, genç yıldızın bir süredir bağımlılıkla savaştığını ve bunun sonucunda intihar ettiğini belirtti.
Adam Ramey'in cenaze ve anma masraflarının karşılanması için GoFundMe sayfası kuruldu. Talihsiz şarkıcı, ardında 29 yaşındaki eşini ve 18 aylık oğlunu bıraktı.
Dropout Kings yıldızının ölümü, grubun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğrulandı.
Açıklamada, "Ölümüyle birlikte yıkıldık. Onun ruhu ve enerjisi, bize ilham olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekte olabileceğimiz en iyi kişi olmamız için de bizi motive edecek'' ifadelerine yer verildi.
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