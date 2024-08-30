31 yıllık Jurassic Park serisi devam ediyor! Scarlett Johansson başrolde

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan Scarlett Johansson, 2025 yazında vizyona girecek olan yeni Jurassic World filminde başrolü üstleniyor.

31 yıllık Jurassic Park serisinin yedinci filmi "Jurassic World Rebirth"ten ilk kare yayınlandı.