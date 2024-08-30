31 yıllık Jurassic Park serisi devam ediyor! Scarlett Johansson başrolde

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, 2025 vizyona girecek olan "Jurassic World Rebirth" filminin başrolünde yer alıyor. Filmden ilk kare yayınlandı.

31 yıllık Jurassic Park serisi devam ediyor! Scarlett Johansson başrolde

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan , 2025 yazında vizyona girecek olan yeni Jurassic World filminde başrolü üstleniyor.

31 yıllık Jurassic Park serisinin yedinci filmi "Jurassic World Rebirth"ten ilk kare yayınlandı.

31 yıllık Jurassic Park serisi devam ediyor! Scarlett Johansson başrolde - 1

FİLM HAKKINDA

Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dilmde , Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi isimler yer alııyor.

"Jurassic World Dominion"da yaşananlardan yaklaşık 5 yıl sonrasını konu alan film, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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