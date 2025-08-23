31'inci Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

"Saraybosna'nın Kalbi" adıyla verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinden sonra düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



15 Ağustos'ta başlayan SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 50 film yarıştı. "En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Sırp yönetmen Stefan Dordevic'in "Vjetre, Pricaj sa Mnom (Rüzgar, Benimle Konuş)" filmi kazandı. Ivana Mladenovic ise "Sorella di Clausura" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.



"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Yugo Florida" filmindeki performansıyla Andrija Kuzmanovic kazanırken, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Fantazija" filmindeki performanslarıyla Sarah al Saleh, Aline Juhart, Mina Milovanovic ve Mia Skrbinac paylaştı.

65 ÜLKEDEN 200'DEN FAZLA FİLM GÖSTERİLDİ "En İyi Belgesel" ödülü yönetmen Ivette Löcker'in "Unsere Zeıt Wırd Kommen" eserine, "En İyi Kısa Belgesel" ödülü de Mariam Bakacho Khatchvani'nin "Kacebis Mitsa" eserine verildi.



"En İyi Kısa Film" ödülünü "Lumi Saadab Meid" filmiyle Natalia Mirzoyan alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü "Tarık" filmiyle yönetmen Adem Tutic kazandı.



"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise bu yıl İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, Amerikalı oyuncu Willem Dafoe, İsveçli aktör Stellan Skarsgard ve İngiliz oyuncu Ray Winstone'a takdim edildi.



Festivalde bu yıl 65 ülkeden 200'den fazla film sinemaseverlerle buluştu.

