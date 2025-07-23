31'inci Saraybosna Film Festivali için geri sayım başladı

TÜRK YAPIMLARI DA YARIŞACAK

Marjanovic, bu yıl 31'incisi düzenlenecek festivalde "En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Film" ve "En İyi Öğrenci Filmi" kategorilerinde 50 filmin yarışacağını belirterek, bu filmlerden 15'inin dünya, 6'sının uluslararası, 28'inin bölgesel ve 2'sinin de Bosna Hersek gösterimlerinin yapılacağını ifade etti.



Festivalin "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" isimli kısa film de yarışacak.



SFF'de dünya prömiyerini yapması beklenen "Prosedür" filmi, festival kapsamındaki Avrupa Film Akademisi ödülüne de aday gösterildi.



SFF'deki "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde de Asya Günen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Sırtüstü" filmi de yarışacak.



"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'ya takdim edilecek.