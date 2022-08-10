32. Akbank Caz Festivali 24 Eylül'de başlıyor

Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim'de İstanbul'da 32. kez düzenlenecek.

32. Akbank Caz Festivali 24 Eylül'de başlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 10.08.2022 - 11:04

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Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim'de İstanbul'u cazın farklı renkleriyle buluşturacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk beş konser bileti satışa çıktı.

32. Caz Festivali kapsamında satışa açılan ilk konser, Oslo caz sahnesinde uzun yıllardır çeşitli orkestralarla üretimini sürdüren üç müzisyenin ortaklığıyla hayat bulan "HÜM" olarak açıklandı.

Norveçli grubun ilk İstanbul konseri, 4 Ekim'de Akbank Sanat'ta izlenebilecek.

Festivalin 6 Ekim takviminde, İngiliz grup Portico Quartet Babylon'da, Güney Afrikalı caz piyanisti Abdullah Ibrahim ise Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

Sanatçı Ravi Coltrane, ebeveynleri Alice ve John Coltrane'in şarkılarından oluşan bir seçkiyle 8 Ekim'de, Oded Tzur Quartet ise 9 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Platinum Sahnesi'nde cazseverlerle bir araya gelecek.

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