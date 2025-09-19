32. Altın Koza Film Festivali'ne geri sayım: 190 film perdeye taşınacak

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül'de düzenlenecek 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, festivalin barış, özgürlük ve umut temalarıyla düzenleneceğini söyledi.

Adana'nın sanat, festival, fuar ve gastronomisiyle anılan bir kültür şehri olduğunu belirten Geçer, şöyle konuştu:

"Adanalı sanata daima içten bir yakınlık göstermiştir. Halk, yıllarca festivaline sahip çıkmış salonlar dolup taşmış, film gösterimleri adeta toplu bir şölene dönüşmüştür. Altın Koza Film Festivali, belediyemizin ve diğer kurumların düzenlediği bir organizasyonun ötesinde, halkın festivalidir. Adana'mızın markası haline gelmiş bir etkinliktir ve şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır."

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da amaçlarının güzel bir film festivali yapmak olduğunu dile getirdi.

Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan da festival temasının Adana'ya yakıştığını belirtti.

Festivalle dezavantajlı bölgeler dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi sinemayla buluşturduklarını ifade eden Orhan, "Tüm farklılıklarımızla barış ve kardeşlik içinde yaşayan bir kentiz. Bu yıl 51 ülkeden 895 film başvurdu. 51 farklı kültürü Adana'da, sinema salonlarında ve ilçelerde yüzbinlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İklim krizini festivalin ana teması haline getirdik. Bu nedenle, misafirlerimizi belediyemizin elektrikli araçlarıyla taşıyoruz" diye konuştu.

Festival tanıtım videosunun da gösterildiği toplantıya festival yönetim kurulu üyeleri katıldı.

