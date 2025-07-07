32 yıllık serinin yeni halkası Jurassic Park: Yeniden Doğuş'tan rekor hasılat

Hollywood'un usta ismi Steven Spielberg'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ilk Jurassic Park filmi 1993 yılında vizyona girdi. Sinema tarihinde yeni bir dönemin başlamasına öncülük eden film, hala büyük bir hayran kitlesine sahip.

32 yılık serinin son halkası olan Jurassic World: Yeniden Doğuş geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Serinin yedinci filmi olan yapım, ABD'de beş günde 147,3 milyon dolar hasılat elde etti. Variety'nin haberine göre, film dünya çapında 318 milyon dolar hasılata ulaştı.

CNN'in haberine göre, Jurassic World: Yeniden Doğuş, sinemaya olan ilginin azaldığı bu günlerde Hollywood için zafer anlamına geliyor. Gişe verileri paylaşan Comscore'a göre, gişe hasılatı geçen yıla kıyasla yüzde 14'ten fazla arttı.

YILIN EN İYİ AÇILIŞI

Deadline'ın haberine göre, Universal imzalı film, 2025 yılında dünya çapında en yüksek açılış hasılatını elde etti. Film ayrıca Jurassic World (2015) filminden sonra, serinin en iyi açılışına imza attı.

