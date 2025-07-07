32 yıllık serinin yeni halkası Jurassic Park: Yeniden Doğuş'tan rekor hasılat
Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği yeni Jurassic Park filmi gişede büyük bir başarı elde etti.
Hollywood'un usta ismi Steven Spielberg'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ilk Jurassic Park filmi 1993 yılında vizyona girdi. Sinema tarihinde yeni bir dönemin başlamasına öncülük eden film, hala büyük bir hayran kitlesine sahip.
32 yılık serinin son halkası olan Jurassic World: Yeniden Doğuş geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Serinin yedinci filmi olan yapım, ABD'de beş günde 147,3 milyon dolar hasılat elde etti. Variety'nin haberine göre, film dünya çapında 318 milyon dolar hasılata ulaştı.
CNN'in haberine göre, Jurassic World: Yeniden Doğuş, sinemaya olan ilginin azaldığı bu günlerde Hollywood için zafer anlamına geliyor. Gişe verileri paylaşan Comscore'a göre, gişe hasılatı geçen yıla kıyasla yüzde 14'ten fazla arttı.
YILIN EN İYİ AÇILIŞI
Deadline'ın haberine göre, Universal imzalı film, 2025 yılında dünya çapında en yüksek açılış hasılatını elde etti. Film ayrıca Jurassic World (2015) filminden sonra, serinin en iyi açılışına imza attı.
Eleştirmenler ve izleyiciler, Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın rol aldığı Jurassic World filmlerine kıyasla Jurassic World: Yeniden Doğuş filmini daha çok beğendi. Ancak film yine de benzer temaları işlediği ve seriye yeni bir şey katmadığı için eleştirildi.
JURASSIC PARK SERİSİ HAKKINDA
Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla) tarafından yönetilen ve orijinal Jurassic Park senaristi David Koepp tarafından yazılan film, DNA'ları önemli bir ilacın anahtarı olan dinozorları aramak için yapılan son derece gizli bir görevi konu alıyor.
Jurassic Park: Yeniden Doğuş, 1993'te Steven Spielberg'in Jurassic Park filmiyle başlayan serinin yedinci filmi. İlk film, dünya çapında 924 milyon dolar hasılat elde etti.
Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali'nin başrollerini paylaştığı film, ülkemizde 4 Temmuz'da vizyona girdi.
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