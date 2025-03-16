320 milyon dolarlık Sanal Ülke filmini yerden yere vurdular
Gişe rekortmeni Marvel filmlerine imza atan Anthony ve Joe Russo imzalı The Electric State (Sanal Ülke) filmi izleyiciyle buluştu.
Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı dev bütçeli The Electric State filmi yılın en merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. 320 milyon dolar bütçeli film, Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmlerden biri olarak nitelendiriliyor.
Marvel'ın gişe rekorları kıran filmlerini yöneten Russo Kardeşler'in yeni filmi, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı.
"DÜPEDÜZ ANLAMSIZ"
The Times eleştirmeni filmi "şişirilmiş" ve "en yüksek bütçeli sıkıcılık" olarak nitelendirirken The Hollywood Reporter eleştirmeni film hakkında "sahte, içler acısı bir şekilde ruhsuz" yorumunda bulundu.
New York Times'da yayınlanan eleştiride ise "basit, gösterişli ve düpedüz anlamsız" ifadelerini yer aldı.
Filmin Rotten Tomatoes'daki puanı yüzde 15. Bu kadar yüksek bütçeli bir film için bu puanın oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Her ne kadar eleştirilse de film, platformda en çok izlenenler sıralamasında ilk sırada.
BEĞENENLERDE DE VAR
Elbette farklı düşünenler de var. Empire, filmin "rahatça izlenebilir" olduğunu ve üç yıldız değerinde olduğunu söylerken, Telegraph, filme dört yıldız verdi.
FİLM HAKKINDA
Filmde ikiliye Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci gibi isimler eşlik ediyor.
Filmde öksüz bir genç kız olan Michelle, küçük kardeşini bulabilmek için Amerika’nın Batı Yakası’nı boydan boya dolaşıyor ve bu yolculukta ona bir robot ve sıra dışı bir gezgin eşlik ediyor. Filmin seslendirme kadrosunda Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo ve Alan Tudyk yer alıyor.
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