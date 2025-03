320 milyon dolarlık Sanal Ülke filmini yerden yere vurdular

Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı dev bütçeli The Electric State filmi yılın en merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. 320 milyon dolar bütçeli film , Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmlerden biri olarak nitelendiriliyor.

"DÜPEDÜZ ANLAMSIZ"



The Times eleştirmeni filmi "şişirilmiş" ve "en yüksek bütçeli sıkıcılık" olarak nitelendirirken The Hollywood Reporter eleştirmeni film hakkında "sahte, içler acısı bir şekilde ruhsuz" yorumunda bulundu.



New York Times'da yayınlanan eleştiride ise "basit, gösterişli ve düpedüz anlamsız" ifadelerini yer aldı.



Filmin Rotten Tomatoes'daki puanı yüzde 15. Bu kadar yüksek bütçeli bir film için bu puanın oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Her ne kadar eleştirilse de film, platformda en çok izlenenler sıralamasında ilk sırada.